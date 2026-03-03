Se corrió la 10 Edición de Tetratlón de Marcos Juárez.
En Individual:
1 MATÍAS PASTURA MARCOS JUÁREZ
2 PABLO URETA HUERTA GRANDE
3 GUSTAVO PERRI LOMAS DE ZAMORA
4 DAVID JUNCAL MARCOS JUÁREZ
5 GUSTAVO VITALI MONTE BUEY
6 CARLOS CASTIGNOLI ARMINDA
7 GONZALO PÉREZ ZABALA T. LAUQUEN
8 RUBEN PEDRAZA MARCOS JUÁREZ
9 OSCAR PEPPINO VENADO TUERTO
10 DIEGO TIRONI BELL VILLE
Posta Equipos:
1 MARCELO CURA-JORGE TAPIA-FIORELLA BUSTAMANTE-BRAIAN SGRAZZUTTI
2 NICOLAS OCAMPO-LUCAS BUSCHITTARI-ADA LUZ LOMELLO-DIEGO ALASSIA BELL VILLE
3 MARCELA CABRERA-MATÍAS TOCHETTI-CÉSAR CANALE-EZEQUIEL CONDE
4 HERNÁN ROMERO-CRISTIÁN GÓMEZ-LUCÍA FERRERO-OSCAR GÓMEZ
5 LUCAS SANTILLÁN-JUAN P. ARROYO-VIRG. MARÍA GARRONE-ALEXIS BESSO BELL VILLE
6 ALEJANDRO BOLADERES-GUSTAVO BURKI-JAVIER BRUSSA-LORENA RUBIÑO ABALLAY BELL VILLE
7 MARÍA OCAMPO-PRATTI BORGOGNONE TOMAS-FERNANDO RODRÍGUEZ-MATÍAS TACCA VILLA MARÍA
8 PABLO BARDIZ-SEBASTIÁN AGUIRRE-IRINA FERNÁNDEZ-SERGIO MELLANO CÓRDOBA
9 EMILIANO ALBÍN-NANCY MARTINEZ-BENJAMIN VIGNA-CAMILO BARETTA BELL VILLE
10 SANTIAGO PEREYRA-ROMÁN RIBOTTA-JUAN CRUZ TERES-JAZMÍN SÁNCHEZ BOMBEROS MARCOS JUÁREZ
Con la organización de la Municipalidad de Marcos Juárez y la fiscalización de TIME CONTROL.