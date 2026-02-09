En diälogo con el jefe de bomberos de Corral de Bustos Mauricio Santini nos informò que este ûltimo fin de semana acudieron a llamado por la búsqueda de un masculino de la localidad que según su familia había ido a pescar a un canal cercano a la localidad , al no llegar su familia lo busca sin resultados dan conocimiento a policía y bomberos .

los mismos se abocaron a buscarlo en zona del interior del canal que tiene 1,20 de agua acumulada y tras una impòrtante labor lo encontraron lamentablemente sin vida .el cuerpo fue traslasdado a Marcos Juarez para realizarle la autopsia correspondiente para luego ser entregado a sus familiares