Necrológicas:

En Leones:

Falleció GLADYS ANGELA CAGLIERO.

Deceso: 25-02-2026.

Edad: 83 Años.

Sus restos serán sepultados el día jueves 26 del corriente. Previo responso a las 10:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Se ruega no enviar Flores, enviar donaciones al Hospital Municipal.

Cementerio Local.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.

En Marcos Juárez:

Falleció: NÉSTOR EDGARDO BATTISTELLA.

Edad: 73 Años.

Sus restos serán sepultados en el Cementerio Municipal San Roque el día jueves 26 de Febrero a las 10:30 horas.

Servicio: COYSPU.