Necrológicas:
En Leones:
Falleció GLADYS ANGELA CAGLIERO.
Deceso: 25-02-2026.
Edad: 83 Años.
Sus restos serán sepultados el día jueves 26 del corriente. Previo responso a las 10:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Se ruega no enviar Flores, enviar donaciones al Hospital Municipal.
Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.
En Marcos Juárez:
Falleció: NÉSTOR EDGARDO BATTISTELLA.
Edad: 73 Años.
Sus restos serán sepultados en el Cementerio Municipal San Roque el día jueves 26 de Febrero a las 10:30 horas.
Servicio: COYSPU.