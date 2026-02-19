En Monte Buey: 18 Edición Triatlon Claro Que Puedo(Sprint Ind + Postas).
Individual:
1 LUCAS BATTISTON MONTE BUEY
2 GASTÓN BORGIANI MONTE BUEY
3 JUAN MORALES OLIVERO MONTE BUEY
4 JUAN CRUZ CARANTA JUSTINIANO POSSE
5 GASTÓN DEFENDI CORRAL DE BUSTOS
6 JEHIEL GONZÁLEZ BOMBAL
7 BRIAN GONZÁLEZ BOMBAL
8 GUSTAVO AVILA BOMBAL
9 JOSÉ MARÍA VITALE MONTE BUEY
10 DIEGO TIRONI BELL VILLE
Posta Sprint:
1 NOELIA BUNIVA-KINZLY MARIANO-CASAGNE DAMIÁN VILLA MARÍA
2 GASTÓN NARDI-EMILIANO VICENZINI-EMILIANO GRANDIS JUSTINIANO POSSE
3 FERNANDO MUSSO-MATILDE SIHUAYRO-SILVIO MANSILLA MONTE BUEY-INRIVILLE
4 HÉCTOR CEFERINO VEGA-DIEGO LUIS CUQUEJO-IVANA MIYNO MARCOS JUÁREZ
5 MAGALI MORETTA-MATÍAS BOTASSO-KEVIN PALLERO JUSTINIANO POSSE
6 DANIEL GIMÉNEZ-EBER DURE-MARIO ARINGOLI MONTE BUEY
7 MARÍA ALEJANDRA SOSA-CARLOS SOSA-ALFREDO CAMPOS MONTE BUEY
8 HÉCTOR ALMADA-JAVIER FERROLATO-RAQUEL DAPRATI MONTE BUEY-MARCOS JUÁREZ
9 OLGA LEGUIZAMÓN-MARTA RODRÍGUEZ-MARÍA SOLEDAD PUGLIESE MONTE BUEY-INRIVILLE
10 ALEJANDRA GALLARDO-DÉBORA ALAMO-GISELA PÉREZ BELL VILLE