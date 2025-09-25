En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Daniel Lerda, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la noche del miércoles, aproximadamente a las 20 horas, el cuerpo bomberil de la ciudad fue convocado por un siniestro vial ocurrido en la Autopista Córdoba – Rosario, a la altura del kilómetro 431, en cercanías de Marcos Juárez.

Allí, momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, se produjo un accidente por alcance entre dos camiones, donde uno de los vehículos chocó por detrás al otro.

Como resultado, al llegar los bomberos realizaron las tareas de rescate sobre el chofer que chocó, ya que se encontraba dentro de la cabina y no podía salir por sus propios medios.

Fue liberado del habitáculo y trasladado al Hospital Abel Ayerza para realizar los chequeos correspondientes. Por otro lado, el otro camionero no sufrió heridas.

La Autopista estuvo cortada por varias horas, en lo que se liberaba la calzada y se realizaba la limpieza del lugar. El siniestro ocurrió en un horario en donde había gran carga de tránsito pesado.

Luego, según lo que pudo conocer el equipo de la Red Panorama, el conductor se encuentra internado en el nosocomio bajo observación. Ingresó con fracturas en algunas de sus costillas.

El siniestro se produjo mano hacia Rosario. Por lo que pudo comentar el superior Lerda, quien produjo el accidente les manifestó haber sufrido una baja de presión segundos antes del choque.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que el damnificado sería Walter Terzzioli, de 36 años.