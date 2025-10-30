El I.P.E.M Nº 93 REPÚBLICA DEL PERÚ tiene el agrado de dirigirse a ustedes a efectos de comunicarles que realizará la 2 da Competencia Regional de Robótica Experimental, con la fiscalización técnica de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba (UTN), las cuales se enmarcan, dentro de los diseños curriculares actuales de nuestra provincia y nación, para el desarrollo de las disciplinas STEAM.

Mediante este evento educativo, se busca estimular la curiosidad y el interés de los estudiantes por la robótica y brindar una experiencia educativa enriquecedora.

La competencia consistirá en una serie de desafíos diseñados para poner a prueba las habilidades de los equipos participantes en diseño, programación y control de robots autónomos.

Esta edición se incorpora, además del Nivel Primario y Secundario, el Nivel Inicial y así promover vocaciones tempranas en disciplinas STEAM a través del juego y la exploración tecnológica.

También este años agregamos dos nuevos desafíos interdisciplinarios: Drone Racing Amateur y Robot Soccer Amateur.

Pensamos estos nuevos desafíos por un lado para el desarrollo recreativo y por otro para aprender a manejar nuevas tecnologías que se están aplicando cada vez más en diferentes áreas.

El día de la competencia es el jueves 30 de Octubre de 2025, en las instalaciones de nuestro establecimiento, en calle Vélez Sársfield 1330, Barrio Villa Argentina de nuestra ciudad, desde las 10:00 horas.

La entrada es libre y gratuita.

¡ Los esperamos !.

Saluda atentamente.

DIANA NOEMÍ CUELLO.