En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Germán Trigos, nos brindó mayores novedades.

Durante la noche del miércoles, el cuerpo bomberil fue convocado por dos salidas con hechos similares ocurridos en la ciudad.

El primero ocurrió aproximadamente a las 20 horas, donde acudieron a una vivienda entre las calles Quintana y Chile, ya que se estaba produciendo un principio de incendio.

Al llegar al lugar, los bomberos combatieron las llamas que se estaban dando por la quema de un rejunte de troncos.

Luego, cerca de las 21 horas, fueron nuevamente alertados por un foco que se estaba dando sobre un volquete ubicado entre las calles Lardizabal y España.

Allí trabajaron para extinguir y enfriar el lugar, donde se encontraron con residuos de basura que estaban siendo quemados.

No hubo heridos en ninguna de las dos salidas.