En diálogo con el equipo de Red Panorama, el jefe de Bomberos de Bell Ville, Cristian Gallo, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido el fin de semana.

Durante los últimos días, el cuerpo bomberil recibió varios llamados de emergencia por accidentes y principios de incendio, uno de ellos en el que hay 4 personas de Marcos Juárez involucradas.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 18 horas del día domingo sobre Autopista, mano hacia Rosario, a la altura del kilómetro 490, en cercanías del acceso a Monte Leña.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil en el que se trasladaban 4 personas, dos mayores y dos menores de edad, sufrieron un despiste y colisionaron contra un guardarrail. El choque fue similar al que había ocurrido, también cerca de Bell Ville, en la madrugada del sábado.

Al llegar los bomberos asistieron a los ocupantes y los trasladaron al centro de salud de Bell Ville, donde quedaron bajo observación, pero sin heridas de gravedad.

Aún se desconoce el estado de salud actual.