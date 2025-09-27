Hoy sábado 27 de Septiembre en Marcos Juárez la lluvia del Aeródromo fue de 48 milímetros.
Marcos Juárez Pasaje Parque al 1300: 52 milímetros.
La lluvia de la Cooperativa General Paz:
Marcos Juárez: 44 milímetros.
General Roca: 47 milímetros.
Noetinger: 44 milímetros.
Inriville: 35 milímetros.
Los Surgentes: 35 milímetros.
Datos de las últimas 24 horas en las Plantas de la Cooperativa General Paz.
General Baldissera: 25 milímetros.
Cañada de Gómez: 30 milímetros.
Villa María: 20 milímetros.
Ballesteros: 35 milímetros.
Morrisón: 26 milímetros.
Cintra: 60 milímetros.
San Marcos Sud: 51 milímetros.
Bell VIlle: 34 milímetros.
Justiniano Posse: 24 milímetros.
Monte Buey: 21 milímetros.
Guatimozín: 34 milímetros.
Corral de Bustos: 20 milímetros.
Isla Verde: 26 milímetros.
Monte Maíz: 19 milímetros.
Wenceslao Escalante: 16 milímetros.
Laborde: 22 milímetros.
Chazón: 32 milímetros.
Ordoñez: 31 milímetros.
Etruría: 25 milímetros.
Idiazábal: 12 milímetros.
Pascanas: 21 milímetros.