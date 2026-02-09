Se corrió la 7 Edición del Tria de San Martín de Marcos Juárez.
En la Categoría Individual:
1 LUCAS BATTISTON MONTE BUEY
2 GONZALO GARCÍA SAIRA
3 GASTÓN BORGIANI MONTE BUEY
4 JUAN CRUZ CARANTA JUSTINIANO POSSE
5 DAVID JUNCAL MARCOS JUÁREZ
6 IGNACIO ARIAS MARCOS JUÁREZ
7 SANTIAGO ABATEDAGA BELL VILLE
8 JOSÉ IGNACIO ROSSETTI MARCOS JUÁREZ
9 GASTÓN DEFENDI CORRAL DE BUSTOS
10 DANIEL CELIS LEONES
Categoría Equipos Postas:
1 GIANLUCA FERREYRA-MATÍAS TOCHETTI-BRAIAN SGRAZUTTI MARCOS JUÁREZ
2 SILVIO MANSILLA-MATÍAS CESARETTI-NATALIA PEREZ BELL VILLE
3 FIORELLA BUSTAMANTE-LORENA MIRANDA-DANIELA LUQUE MARCOS JUÁREZ
4 MARÍA QUINTEROS-IGNACIO PAVESSE-FRANCO RODRÍGUEZ LEONES
5 EUGENIA BORGIANI-MARIANO VISSANI-LEONARDO DOMÍNGUEZ BELL VILLE
6 EZEQUIEL PELLEGRINO-FRANCISCO ECHEVARRÍA-LUCAS PRIERI MARCOS JUÁREZ
7 IVANA MIYNO-HÉCTOR VEGA-DIEGO CUQUEJO MARCOS JUÁREZ
8 LUCAS ALEJANDRO VESCE-GUSTAVO QUINTEROS-LUCIANO TRAVERSI
9 ADA LUZ LOMELLO-ALEJANDRA GALLARDO-GISELA PÉREZ BELL VILLE
10 AGUSTÍN FERRER-DAMIÁN PALACIOS-PAULO KALACEVICH MARCOS JUÁREZ