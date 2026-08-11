Se corriò la 8 Maratòn Poder Ciudadano en Arias.
En los 10 kilòmetros:
Caballeros:
1 YAVE FRÙA RUFINO
2 ANGEL PIZZOLATO BELL VILLE
3 ANTONY ZANGA MORRISON
4 CRISTIÀN BOGADO CANALS
5 SEBASTIÀN ALLENDE NOETINGER
6 GERMÀN PEREYRA MORRISON
7 JORGE GÒMEZ RUFINO
8 ALEXIS BESSO BELL VILLE
9 BRUNO OGNI RUFINO
10 GUSTAVO QUINTEROS MARCOS JUÀREZ
Damas 10 kilòmetros:
1 ROXANA ZALAZAR RUFINO
2 GISELA PEREZ BELL VILLE
3 EUGENIA CERATTI SANTA CATALINA
Caballeros: 5 kilòmetros.
1 OMAR ALBORNOZ RUFINO
2 EMMANUEL ANABALON BELL VILLE
3 VÌCTOR MENEGUZZI ROSARIO
4 FACUNDO DEFAGOT ARIAS
5 WÀLTER STEÑAC ARIAS
6 ELÌAS MÀRQUEZ RUFINO
7 WÀLTER NUÑEZ RUFINO
Damas: 5 kilòmetros.
1 SOFÌA PRIDA POZZI ALEJO LEDESMA
2 ANDREA CAROLINA SEGUETTI ISLA VERDE
3 VICTORIA IMOLA ARIAS
4 JESSICA MITRE MONTE MAÌZ
5 LAURA RESTOVICH ARIAS
6 ARACELI VERGARA PUEBLO ITALIANO
7 SONIA YAFUZCO ARIAS
8 MIRIAM SALVATIERRA ESCOBAR
9 JOSEFINA QUINTEROS LABORDE
La pròxima fecha serà el 13 de Septiembre en Bell Ville.