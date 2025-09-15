Durante la tarde del viernes, personal policial de la ciudad, en conjunto con el equipo de Unidades Especiales, Guardia Urbana y el área de Tránsito Municipal, realizaron un operativo potenciado en diversos puntos de la localidad.

Como resultado, los uniformados secuestraron 8 motocicletas, las cuales presentaban irregularidades en sus motores, como también falta de documentación y chapa patente.

En uno de los casos, aproximadamente a las 18 horas, la policía logró dar con un rodado entre las calles Venezuela y Mendoza, la cual era conducida por una mujer de 39 años. El vehículo tenía el número de motor adulterado, y no contaba con documentación ni dominio.

Todos los vehículos fueron llevados al Depósito Municipal hasta que se regularicen las faltas.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que la mujer de 39 años que manejaba la motocicleta adulterada sería de apellido Pavone.

No hubo detenidos.