El 16 de marzo se cumplieron 40 años de la primera transmisión de fútbol realizada por Radio Espinillos. Un hecho que marcó el inicio de una larga historia deportiva en el medio.

Los protagonistas de aquella jornada histórica, Eladio Arregui y Humberto Stupigia, repasaron con el equipo la experiencia y compartieron recuerdos de una época en la que la pasión por la radio superaba cualquier dificultad.

La transmisión inaugural tuvo como destino Labulaye, hasta donde el equipo viajó desde Marcos Juárez en un rastrojero. El trayecto, de casi 300 kilómetros, estuvo marcado por lluvias intensas y un camino complicado. “Fue un comienzo bien épico”, recordó Arregui al describir aquella travesía que hoy forma parte de la memoria de la radio.

Stupigia, quien conducía el vehículo, evocó aquel viaje como una verdadera odisea. En la caja del rastrojero viajaban algunos de los integrantes del equipo, a la intemperie y bajo la lluvia. “En ese entonces hacer un viaje así y una transmisión como esa era toda una aventura”, señaló, al recordar el esfuerzo que implicaba llevar el fútbol a los oyentes.

Arregui también rememoró cómo llegó a relatar aquel partido y el impacto que generó su debut en la radio. Con el paso del tiempo, el relator sumó cientos de transmisiones y una extensa trayectoria en el periodismo deportivo. “He relatado mil partidos”, comentó entre risas, reconociendo que con los años algunos nombres pueden mezclarse en la memoria.

Las condiciones técnicas de la época eran muy distintas a las actuales. Para transmitir, muchas veces debían pedir permiso en casas particulares para utilizar un teléfono y tirar cables durante varios metros para enlazar la señal. En una de esas coberturas, incluso, Arregui recordó haberse subido a postes telefónicos para cruzar cables por encima de una ruta. “Había que transmitir”, resumió sobre aquel compromiso con el trabajo.

El relator también dejó un mensaje para quienes hoy comienzan en el periodismo deportivo. Según explicó, lo más importante siempre es el compromiso con el oyente: “Al oyente no le interesa dónde estás, le interesa que le cuentes lo que pasa”.

Entre los recuerdos también aparecieron otros nombres que formaron parte de aquellas primeras transmisiones, como el comentarista Rubén Papini, además de colaboradores y amigos que acompañaron ese camino inicial. Muchos de ellos quedaron ligados para siempre a los comienzos de la radio deportiva local.

En el cierre de la charla, Arregui destacó el rol de quienes organizaron aquella primera cobertura y el trabajo que implicaba montar una transmisión en aquellos años. “Si no hubiese sido por vos y por toda la logística que preparaste, esa transmisión no se hacía”, expresó, recordando que todo estaba cuidadosamente diagramado antes de salir al aire.