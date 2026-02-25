En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Santiago Pereyra, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido el fin de semana.

Durante el mediodía del sábado, el cuerpo bomberil de la ciudad fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Piamonteses y Santa Fe, más específicamente en el semáforo de Circunvalación Oeste.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta colisionó con un automóvil, más específicamente una camioneta.

Al llegar los bomberos, colaboraron con el servicio de emergencias SUM para asistir y trasladar a los accidentados.

Aún se intentan esclarecer las causas.