En diálogo con el equipo de Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Bell Ville, Fernando Chialva, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la madrugada de hoy, aproximadamente a las 6:50 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente vehicular ocurrido en el acceso de esa ciudad a la Autopista, en dirección Córdoba – Rosario.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil Renault Captur sufrió un choque por alcance al colisionar con la parte trasera de un camión Scania que estaba detenido en el lugar.

Al llegar los bomberos asistieron al conductor del rodado menor, su único ocupante, quien tenía heridas leves y no quiso ser trasladado al Hospital. Según lo que se pudo conocer extraoficialmente sería un médico que trabaja en esa localidad.

A pesar de que se desconocen las causas del siniestro, uno de los detalles a tener en cuenta es que en ese momento se encontraba una intensa neblina, la cual afecta a gran parte del país desde el lunes y continuará durante las mañanas del resto de la semana.