Durante la mañana del jueves, aproximadamente a las 7 horas, un accidente de gran magnitud se registró en la Autopista, mano hacia Córdoba, en el kilómetro 660, a la altura de la localidad de Pilar.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión Volkswagen de carga general embistió por detrás a un rodado de igual porte, que trasladaba columna. Por el impacto, el vehículo chocado perdió el control, se despistó y terminó chocando contra un árbol que estaba a un lado del puente del cruce con la Ruta 13.

Como resultado, el camión terminó colgado entre el puente y la planta.

Tanto bomberos como personal policial trabajaron en el lugar durante varias horas para remover los transportes. No hubo heridos de gravedad.