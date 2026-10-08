En diálogo con el equipo de Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Daniel Lerda, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante los primeros minutos del jueves, aproximadamente a las 0:30 horas, el cuerpo bomberil de la ciudad recibió un llamado de emergencia por un accidente de tránsito ocurrido sobre Autopista Córdoba – Rosario, a la altura del kilómetro 422.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión que se transportaba por el camino sufrió un vuelco en solitario, quedando todo el vehículo caído sobre la calzada. Según lo comentado por Lerda, el chofer habría detallado que intentó esquivar un pozo en la vía lenta y eso ocasionó el siniestro.

Al llegar los bomberos, el conductor estaba aún dentro del habitáculo, por lo que realizaron las tareas para socorrerlo. Aparentemente, por lo que pudieron observar, se encontraba semi atrapado con una de sus piernas en el volante de cambios. Luego lo trasladaron al Hospital Abel Ayerza donde ingresó con lesiones en su cuerpo y un corte profundo.

Por otro lado, el equipo de rescate trabajó sobre la ruta para liberarla y reanudar el tránsito, lo cual les llevó casi 3 horas, finalizando cerca de las 3:30.