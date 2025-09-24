En horas de la medianoche del martes, el cuerpo bomberil de Carcarañá acudió a un llamado por un siniestro vial ocurrido en la Autopista Córdoba – Rosario, a la altura del kilómetro 335, en cercanías de la localidad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión que transportaba artículos diversos sufrió un vuelco y terminó con una parte del vehículo sobre el cantero central, y la otra sobre uno de los carriles del camino.

Al llegar los bomberos, el conductor había logrado salir por sus propios medios, y fue trasladado por el servicio de emergencias SIES al centro de salud local.

En el lugar también trabajó personal de Corredores Viales, en conjunto con el equipo de rescate, para detener el aceite derramado del motor.

No hubo más heridos. La calzada estuvo cortada por varias horas.