En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Bell Ville, Fabio Abba, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido días atrás.

Durante la tarde del viernes, aproximadamente a las 13:30 horas, mientras las lluvias azotaban a la región y la provincia, el cuerpo bomberil de Bell Ville fue convocado por un accidente vial ocurrido en Autopista, mano Rosario – Córdoba, en el acceso a la localidad de Monte Leña.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil Ford Fiesta Max, en el cual viajaban cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, todos mayores de edad, despistó y sufrió un vuelco en solitario.

Al llegar los bomberos, tres de los damnificados habían logrado salir por sus propios medios del vehículo, pero una de las femeninas había quedado atrapada dentro, por lo que realizaron las tareas de rescate. Luego fueron todos trasladados al Hospital Regional de Bell Ville para realizar los chequeos correspondientes.

A pesar de no conocer el causante, según lo comentado por Abba, ese sector de la Autopista es un lugar que se vuelve complicado de circular cuando está lloviendo, ya que generalmente termina habiendo un accidente por el acumulado de agua.

Según información extraoficial que pudo conocer la Red Panorama, dos de los accidentados serían oriundos de la localidad de General Roca.