En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Monte Maíz, Santiago Ciciliani, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la tarde y noche del miércoles, aproximadamente a las 20 horas, tanto el cuerpo bomberil de Monte Maíz, como también el de Isla Verde, fueron convocados por un siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 234, entre ambas localidades.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, dos utilitarios, los cuales circulaban en sentido contrario, colisionaron entre sí de frente. Además, según lo detallado por Ciciliani, uno de los vehículo terminó dando un tumbo y quedó sobre la banquina, en sentido Este a Oeste.

Al llegar los bomberos se encontraron con uno de los conductores que había logrado salir por sus propios medios, y el otro se encontraba atrapado dentro del automóvil. Por tal motivo, realizaron las tareas de rescate.

Este último fue trasladado al hospital de Monte Maíz donde ingresó, según lo explicado por Santiago, con heridas de gravedad y fracturas en su cadera y en una de sus piernas.

Por otro lado, el otro damnificado fue derivado al nosocomio de Isla Verde, pero tuvo lesiones leves.

Aún se intentan esclarecer las causas. Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que uno de los conductores sería oriundo de Corral de Bustos.