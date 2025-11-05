En diálogo con el equipo de la Red Panorama, Santiago Ciciliani, del área de Prensa de los Bomberos de Monte Maíz, nos brindó mayores novedades al respecto de lo ocurrido el fin de semana.

Durante la tarde del sábado, el cuerpo bomberil fue convocado por un siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 220, en cercanías de la localidad.

Allí, momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil, conducido por un hombre mayor, sufrió un despiste y un vuelco en solitario, terminando el vehículo con sus ruedas hacia arriba sobre el canal lindero a la carpeta asfáltica.

Según lo comentado por Ciciliani, que pudieron conocer la información gracias al damnificado, en ese momento estaba lloviendo en la zona, lo que dificultó la visión del sujeto, y generó el accidente. Este estaba, aproximadamente, 10 metros por debajo del camino.

Al llegar los bomberos, el accidentado había podido salir por sus propios medios, por lo que realizaron las tareas de rescate para subir al hombre y trasladarlo al Hospital J.M. Minella, aunque no presentaba heridas de gravedad.

Luego la unidad de rescate pesado estuvo sacando al vehículo de la zona.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que el damnificado sería Oscar Ameul, oriundo de Chañar Ladeado. El auto, al momento del siniestro, viajaba en sentido contrario a Monte Maíz.