Durante la mañana del martes, pasadas las 7 horas, tanto el cuerpo bomberil de Cruz Alta como el de Armstrong fue convocado por un despiste en solitario en la Ruta Provincial 15, entre ambas localidades.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un utilitario Renault Kangoo, conducido por un hombre mayor de edad, perdió el control de su auto y terminó fuera de la carpeta asfáltica, entre los pastizales linderos al camino.

Al llegar los bomberos, el damnificado se encontraba fuera del automóvil ya que había podido salir por sus propios medios. Al no presentar heridas de gravedad, no aceptó ser trasladado para los chequeos correspondientes.

Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.