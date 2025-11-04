Durante la madrugada del domingo, aproximadamente a las 3:30 horas, tanto personal policial como el cuerpo bomberil de Saira fueron convocados por un accidente ocurrido en la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 198, en cercanías de la localidad.

Allí, momentos antes, un automóvil Ford Focus, conducido por un joven de 24 años, oriundo de Saira, chocó contra un ternero que se encontraba suelto en la carpeta asfáltica.

Al llegar el equipo de rescate, pudieron constatar que el damnificado no sufrió heridas, por lo que no fue trasladado al centro de salud.

Aún se intentan esclarecer las causas.