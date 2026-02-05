En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Inriville, Nicolás Mosca, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido ayer.

Durante la tarde del miércoles, aproximadamente a las 15:50 horas, el cuerpo bomberil recibió un llamado de emergencia por un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Provincial 6, hacia el lado Este, entre el cementerio de dicha localidad y el cruce con Camilo Aldao.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, dos camionetas colisionaron con un camión. Según lo comentado por Mosca, estiman que uno de los vehículos chocó con el transporte al cruzarse de carril, y la segunda fue al momento de querer pasarlo.

Al llegar los bomberos, trabajaron en el lugar para liberar a una mujer, mayor de edad, que estaba aprisionada en una de las camionetas. Luego fue trasladada al Hospital Raúl Figueroa de Inriville, para ser derivada al Abel Ayerza de Marcos Juárez.

Por tal motivo, la Panorama pudo dialogar con el sub director del nosocomio, Eduardo Huerta, quien detalló que la damnificada ingresó por urgencias, donde se le hicieron los chequeos correspondientes. Actualmente se encuentra internada en sala general, estable, pero con una fractura en su pierna derecha que posiblemente tenga que ser intervenida quirúrgicamente.

La damnificada aparentemente viajaba desde Inriville, de donde es oriunda, hacia Los Surgentes al momento del siniestro.