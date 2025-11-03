Durante el mediodía de ayer, aproximadamente a las 12:35, tanto personal policial como el cuerpo bomberil de Los Surgentes fue convocado de emergencia por un accidente ocurrido en la Ruta Provincial 6, seis kilómetros al este de esa localidad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un Peugeot 208, el cual era conducido por una mujer oriunda de Isla Verde, sufrió un vuelco en solitario, quedando a un lado del camino.

Al llegar el equipo de rescate, la única damnificada se encontraba ya fuera del vehículo. No sufrió lesiones, por lo que recibió la asistencia primaria en el lugar.

Esa zona de la ruta se encuentra en reparación debido al estado del camino. Según lo que testificó la accidentada, no sabe cómo perdió el control del rodado y por ello sufrió el siniestro.