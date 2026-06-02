En diálogo con el equipo de Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Leones, Horacio Fabbri, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la mañana del viernes, aproximadamente a las 11 horas, el cuerpo bomberil de la vecina localidad fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido en Ruta 9, a la altura del kilómetro 466, en cercanías del cruce con el camino que conduce a Noetinger.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una camioneta que se transportaba con una casilla rodante perdió una rueda de la misma, la cual terminó impactando contra otro rodado del mismo porte y generó el siniestro.

Al llegar los bomberos, el conductor damnificado se encontraba fuera del vehículo, y presentaba un fuerte dolor lumbar como también en una de sus rodillas. Por ello fue trasladado al Hospital Municipal San Roque de Leones.

Por otro lado, el otro protagonista no sufrió heridas.