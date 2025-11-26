Durante la noche del lunes, aproximadamente a las 20 horas, tanto personal policial como bomberos de Inriville recibieron un llamado de emergencia por un accidente producido en la Ruta 6, a la altura del kilómetro 244, en cercanías del cementerio de esa localidad.

Allí, momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil Chevrolet Joy, conducido por un hombre de 38 años, sufrió un choque por alcance con una motocicleta Honda Tornado, manejada por otro masculino, de 31 años.

Como resultado, al llegar los bomberos trasladaron al motociclista, el cual ingresó al Hospital Municipal Raúl Figueroa con politraumatismos y una fractura en su brazo derecho.

Por otro lado, el conductor del auto no sufrió heridas.

Aún se intentan esclarecer las causas.