Durante la medianoche del jueves y viernes, aproximadamente a las 00:15 horas, el cuerpo bomberil de la ciudad fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles Santa Fe y Mar Argentino, en cercanías del barrio Puerto de Palo.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, ocurrió una colisión de motocicleta.

Al llegar los bomberos, el servicio de emergencias se encargó de trasladar a los damnificados por el siniestro al Hospital Abel Ayerza.

Aún se están intentando esclarecer los hechos.