Durante las últimas horas, la Municipalidad de Marcos Juárez, a través de un comunicado, advirtió a los vecinos sobre malhechores que se hacen pasar por empleados del municipio que visitan a las viviendas ofreciendo ventas de servicios o pidiendo ingresar para revisar cuestiones públicas, como cámaras de seguridad, información de loteos, entre otras cosas.

Por tal motivo, desde el municipio explicaron que ningún trabajador se presentará sin un aviso previo desde los canales oficiales.

Ante cualquier situación de esta índole se deben comunicar inmediatamente con el 911, el 101 o al 423775.