Agenda Albiceleste del Club San Martín.
Actividad para el fin de semana.
Fútbol Femenino: Fecha Nº 2.
Viernes 05 de Septiembre: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. PROGRESO DE NOETINGER
Estadio: Complejo Rodolfo Depetris.
Hora: 20:00.
¡ Encuentro de Aquagym !.
Sábado 06 de Septiembre.
Lugar: Rosario.
Fútbol Infantil: Fecha Nº 4.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
Sábado 06 de Septiembre.
Estadio: Complejo Rodolfo Depetris.
A partir de las 12:00 horas.
Básquet Formativas:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. CAMPAÑA DE CARCARAÑA
Sábado 06 de Septiembre.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
A partir de las 11:00 horas.
Fútbol Senior: Fecha Nº 3 Liga Bellvillense.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 07 de Septiembre.
Cancha de Villa Argentina.
Hora: 17:00.
Básquet Femenino:
ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Domingo 07 de Septiembre.
Estadio: Ocampo y Marconi.
11:00 horas: U 13.
12:30 horas: U 15.
14:00 horas U 17.
Fútbol Mayor: Fecha 5 Liga Bellvillense.
CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Domingo 07 de Septiembre.
Cancha del Centro Deportivo Roca.
14:00 horas Cuarta División.
16:00 horas Primera División.