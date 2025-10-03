Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Actividad para el fin de semana.
Fútbol Senior:
Fecha Nº 7.
LEONES vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 03 de Octubre:
Cancha: Centro Deportivo Roca. Hora: 19:45.
Básquet: Primera División. Asociación Cañadense.
UNIÓN FÚTBOL CLUB DE TOTORAS vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 03 de Octubre.
Lugar: Totoras. Hora 21:30.
Fútbol Femenino:
Fecha 6 Liga Bellvillense.
CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 03 de Octubre.
Cancha de Argentino de Marcos Juárez.
Hora: 21:30.
Fútbol Infantil:
Fecha 7. Liga Bellvillense.
Sábado 04 de Octubre.
MATIENZO DE MONTE BUEY vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Cancha de Matienzo.
A partir de las 12:00 horas.
Gimnasia:
¡ Torneo Final del Año !.
Sábado 04 de Octubre.
Lugar: Sporting Club de Corral de Bustos.
Desde las 07:30 horas.
Básquet Formativas:
Sábado 04 de Octubre:
SARMIENTO DE CAÑADA DE GÓMEZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Cancha de Adeo de Cañada de Gómez.
A partir de las 11:00 horas.
Fútbol:
¡ Torneo Promesas !.
Categoria Sub 10, Sub 12 y Sub 15.
Sábado 04 de Octubre y Domingo 05 de Octubre.
Lugar: San Jorge Santa Fe.
Fútbol Mayor:
Fecha 10 Liga Bellvillense.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. TALLERES DE BELL VILLE
Domingo 05 de Octubre.
Cancha: Complejo Rodolfo Depetris.
14:30 horas Cuarta División.
16:30 horas Primera División.
Fútbol:
Torneo Nicolás Pellizare.
Categoría 2015,y 2016
Domingo 05 de Octubre.
Lugar: Sporting Club de Corral de Bustos.
Torneo de Vóley Masculino:
Domingo 05 de Octubre.
Lugar: Club San Martín de Marcos Juárez.
Desde las 09:30 horas.
Básquet Femenino:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. CLUB SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO
Domingo 05 de Octubre.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
13:00 horas U 13.
14:30 horas U 15.
16:00 horas U 17.