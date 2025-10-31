Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Actividad para el fin de semana.
Fútbol Femenino: Sub 14 La Cancha se Pinta de Rosa.
Viernes 31 de Octubre: Plaza Manuel Ocampo.
Desde las 18:00 horas.
Entrada: $ 2000.
Básquet Formativas:
CAMPAÑA DE CARCARAÑA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 01 de Noviembre.
Cancha de Campaña de Carcaraña.
A partir de las 11:00 horas.
Fútbol Infantil: Fecha Nº 11. Liga Bellvillense.
CENTRAL DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 01 de Noviembre.
Cancha de Central de Bell Ville.
A partir de las 12:00 horas.
Básquet Femenino:
SARMIENTO DE CAÑADA DE GÓMEZ, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ y TENIS CLUB CORREA.
Sábado 01 de Noviembre.
Cancha de Sarmiento de Cañada de Gómez.
U 13: 13:00 horas SARMIENTO DE CAÑADA DE GÓMEZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
U 15: 16:00 horas TENIS CLUB CORREA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
U 17: 18:00 horas SARMIENTO DE CAÑADA DE GÓMEZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Fútbol: Cuarta División: Liga Bellvillense.
Partidos de Ida.
Cuartos de Final.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
Domingo 02 de Noviembre.
Cancha Complejo Rodolfo Depetris.
Hora: 14:30.
Fútbol Mayor:
Primera División: Liga Bellvillense. Torneo Clausura.
Cuartos de Final.
Partidos de Ida.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. UNIÓN DE MORRISON
Domingo 02 de Noviembre.
Cancha Complejo Rodolfo Depetris.
Hora: 16:30 horas.