Agenda Albiceleste del Club San Martín:

Fútbol Femenino:

Semifinal Copa de Plata

CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Viernes 14 de Noviembre.

Cancha Sportivo Unión de Ordoñez.

Hora: 22:00.

Golf:

Torneo Social Bienvenidos.

Sábado 15 de Noviembre.

Salidas simultaneas 12:45 horas.

Solar Golf Club San Martín.

Incorporación oficial de los 1 egresados de la escuela de los sábados.

Modalidad Four-Ball Doble Canadian.

Entrega de Premios + Hoyo 19 al finalizar.

Sumate a una tarde especial de golf, diversión e integración.

Festival de Patín:

Sábado 15 de Noviembre.

Club San Marcos Sud(Firpo).

A partir de las 21 horas.

Fútbol Infantil: Fecha 13.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. PROGRESO DE NOETINGER

Sábado 15 de Noviembre.

Cancha Rodolfo Depetris.

A partir de las 12:00 horas.

Tenis:

Interclubes de Adultos.

Sábado 15 de Noviembre.

Lugar: Sarmiento de Leones.

Desde las 09:00 horas.

Natación:

Torneo Escuelita de Natación.

Sábado 15 de Noviembre.

Lugar: Sarmiento de Leones.

Desde las 09:00 horas.

Básquet Formativas:

Sábado 15 de Noviembre

SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Cancha: Sport Club Cañadense.

A partir de las 12:00 horas.

Taekwondo:

Torneo Nacional Clausura.

Renzo González-Benjamín Tapia

Sábado 15 de Noviembre y Domingo 16 de Noviembre.

Lugar: Cenard Buenos Aires.

Encuentro de Aguagym.

Domingo 16 de Noviembre.

Lugar: Sarmiento de Leones.

Fútbol Mayor:

Ida Semifinal Clausura Categoría B:

RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Domingo 16 de Noviembre.

Cuarta División: 14:30 horas

Primera División: 16:30 horas