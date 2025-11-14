Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Fútbol Femenino:
Semifinal Copa de Plata
CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 14 de Noviembre.
Cancha Sportivo Unión de Ordoñez.
Hora: 22:00.
Golf:
Torneo Social Bienvenidos.
Sábado 15 de Noviembre.
Salidas simultaneas 12:45 horas.
Solar Golf Club San Martín.
Incorporación oficial de los 1 egresados de la escuela de los sábados.
Modalidad Four-Ball Doble Canadian.
Entrega de Premios + Hoyo 19 al finalizar.
Sumate a una tarde especial de golf, diversión e integración.
Festival de Patín:
Sábado 15 de Noviembre.
Club San Marcos Sud(Firpo).
A partir de las 21 horas.
Fútbol Infantil: Fecha 13.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. PROGRESO DE NOETINGER
Sábado 15 de Noviembre.
Cancha Rodolfo Depetris.
A partir de las 12:00 horas.
Tenis:
Interclubes de Adultos.
Sábado 15 de Noviembre.
Lugar: Sarmiento de Leones.
Desde las 09:00 horas.
Natación:
Torneo Escuelita de Natación.
Sábado 15 de Noviembre.
Lugar: Sarmiento de Leones.
Desde las 09:00 horas.
Básquet Formativas:
Sábado 15 de Noviembre
SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Cancha: Sport Club Cañadense.
A partir de las 12:00 horas.
Taekwondo:
Torneo Nacional Clausura.
Renzo González-Benjamín Tapia
Sábado 15 de Noviembre y Domingo 16 de Noviembre.
Lugar: Cenard Buenos Aires.
Encuentro de Aguagym.
Domingo 16 de Noviembre.
Lugar: Sarmiento de Leones.
Fútbol Mayor:
Ida Semifinal Clausura Categoría B:
RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Domingo 16 de Noviembre.
Cuarta División: 14:30 horas
Primera División: 16:30 horas