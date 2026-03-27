Agenda Albiceleste del Club San Martín:

Actividad para el fin de semana.

Fútbol Senior: Fecha 3 de la Liga Bellvillense.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ

Viernes 27 de Marzo.

Lugar: Complejo Rodolfo Depetris.

Hora: 20:00.

Básquet: Cañadense: Primera División. Fecha 4.

TENIS CLUB DE CORREA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Viernes 27 de Marzo.

Lugar: Cancha de Tenis de Correa.

Hora: 21:30.

Fútbol Femenino:

Fecha 3. Libre.

Fútbol Infantil:

Sábado 28 de Marzo.

Lugar: Complejo Rodolfo Depetris.

A partir de las 11:00 horas.

Básquet Formativas:

UNIÓN FÚTBOL CLUB DE TOTORAS vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Sábado 28 de Marzo.

Cancha de Totoras Juniors.

Desde las 11:00 horas.

Tiro con Arco: Torneo Social.

Domingo 29 de Marzo.

Lugar: Tiro Federal Rosario.

Patín: Clínica de Perfeccionamiento

Domingo 29 de Marzo.

Lugar: Club River de Bell Ville.

Fútbol Mayor: Fecha 5.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA

Domingo 29 de Marzo.

Lugar: Complejo Rodolfo Depetris.

Horarios: 14:00 Cuarta División.

16:00 Primera División.

Básquet Femenino:

ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Domingo 29 de Marzo.

Lugar: Cancha de Adeo de Cañada de Gómez.

Desde las 11:00 horas.

Básquet Mayor Cañadense: Fecha 5.

1 de Abril.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ

Estadio: Leonardo Gutiérrez.

Hora: 21:30.