Agenda Albiceleste del Club San Martìn:
Actividad para el fin de semana.
Básquet: Cañadense: Primera Divisiòn.
ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Viernes 10 de Abril. Cancha de Adeo de Cañada de Gòmez.
Hora: 21:30.
Fùtbol Femenino: Fecha 4: Liga Bellvillense.
RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Viernes 10 de Abril. Cancha de Sarmiento de Leones. Hora: 21:30.
Gimnasia Artìstica:
¡ Perfeccionamiento Tècnico !. Competiciòn.
Viernes 10 de Abril. Lugar: Cañada de Gòmez. De 17 a 20 horas.
Fùtbol Infantil: Fecha 3. Liga Bellvillense.
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Sàbado 11 de Abril. Cancha de Villa Argentina. A partir de las 12:00 horas.
Bàsquet Formativas: Masculino Asociaciòn Cañadense.
SARMIENTO DE CAÑADA DE GÒMEZ vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Sàbado 11 de Abril. Cancha de Sarmiento. Desde las 10:00 horas.
Fùtbol Senior: Fecha 4: Liga Bellvillense.
CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Sàbado 11 de Abril. Cancha de Leones.
Hora: 17:15.
Tenis: ¡ Circuito Zonal ! de Menores.
Sàbado 11 y Domingo 12 de Abril.
Lugar: Monte Buey.
Bàsquet Femenino: Asociaciòn Cañadense.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. SARMIENTO DE CAÑADA DE GÒMEZ
Domingo 12 de Abril. Estadio: Leonardo Gutièrrez.
12:00 horas: Infantiles.
13:30 horas: Juveniles.
Fùtbol Mayor: Fecha 7: Liga Bellvillense.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ
Domingo 12 de Abril. Cancha Rodolfo Depetris.
Cuarta Divisiòn: 14.00 horas.
Primera Divisiòn: 16:00 horas.
Bàsquet: Liga Federal.
ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Domingo 12 de Abril.
Hora: 21:00.
Gimnasio Aroòn Gerchunoff.
Lugar: Marcos Juàrez.