Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Actividad para el fin de semana.
Básquet: Asociación Cañadense. Primera División.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ATLÉTICO SAN GENARO
Viernes 17 de Abril.
Estadio: Leonardo Gutiérrez. Hora: 21:30 horas.
Fútbol Femenino:
Fecha 5
Viernes 17 de Abril.
SARMIENTO DE LEONES vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Cancha del Centro Deportivo Roca.
Taekwondo:
Marcos Juárez Open
Ránkeable para el Torneo Nacional Clausura 2026
3 áreas de combate
Kyorugui y Poomsae
Sistema Dae Dooy y KPNP.
Sábado 18 de Abril: 09:00 horas.
Club San Martín Salón 2.
Golf: Temporada 2026.
Clasificación a la Gran Final Latinoamericana
Sábado 18 de Abril.
Lugar: San Martín Golf Club.
Fútbol Infantil: Fecha 4.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. PROGRESO DE NOETINGER
Sábado 18 de Abril.
Cancha Rodolfo Depetris.
A partir de las 12:00 horas.
Básquet Formativas:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ
Sábado 18 de Abril.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.,
Desde las 10:00 horas.
Fútbol Seniors: Fecha 5.
LEONES vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 18 de Abril.
Cancha del Centro Deportivo Roca.
Hora: 15: 45 horas.
Fútbol Mayor:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
Domingo 19 de Abril.
Cancha Rodolfo Depetris.
Cuarta División: 13.00 horas.
Primera División: 15:00 horas.
Básquet Femenino:
Domingo 19 de Abril.
SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Cancha de Sportivo Rivadavia de San Genaro.
U 15: 11:00 horas.
U 17: 12:30 horas.
Básquet de San Martín:
4 Encuentro de Escuelitas Participa la categoría U 7.
Domingo 19 de Abril.
Cancha de Sportivo Las Parejas.
Horario de 10 a 15 horas.