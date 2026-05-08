Agenda Albiceleste del Club San Martìn: Actividad para el fin de semana.

¡ El Gaucho visita a Norte este viernes !.

Bàsquet:

Primera Cañadense.

10 ma Fecha.

Viernes 08 de Mayo.

21:30 horas.

DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ

Cancha de Norte.

Lugar: Armstrong.

¡ Viajemos a Armstrong y vamos todos a alentar a los Gauchos !.

Bàsquet:

¡ Las Formativas el sàbado viajan a Correa !.

Formativas Cañadense.

Sàbado 09 de Mayo.

TENIS CLUB CORREA vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ

10:00 horas: Pre Mini(U 9).

11:00 horas: Pre Mini(U 9).

12:00 horas: Mini(U 11).

13:00 horas: Infantiles(U 13).

14:30 horas: Cadetes(U 15).

16:00 horas: Juveniles(U 17).

17:30 horas: Liga Proximo(U 21).

Cancha de Tenis.

Lugar: Correa.

Vamos todos a alentar a los Gauchitos.

Gimnasia Artìstica:

¡ Se viene el Zonal de Gimnasia Artìstica en casa !.

El sàbado 09 de Mayo, el Club San Martìn serà sede del 2 Torneo Zonal de Gimnasia Artìstica, donde nuestras gimnastas mostraràn todo su talento en una jornada muy especial.

Ademàs, celebraremos juntos a un nuevo Aniversario del Cele.

Participaràn las categorìas Primaria y Secundaria, junto a clubes de toda la regiòn.

Desde las 08:00 horas.

En nuestras instalaciones.

Con esmerado servicio de buffet.

¡ Te esperamos para alentar y ser parte de este gran dìa !.

Bàsquet Femenino:

¡ El Femenino de San Martìn juega este domingo de Local !.

Domingo 10 de Mayo.

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. CAMPAÑA

10:00 horas: Infantiles(U 13).

11:30 horas: Cadetes(U 15).

13:00 horas: Juveniles(U 17).

Estadio: Leonardo Gutièrrez.

Lugar: Marcos Juàrez.

Vamos todos a alentar al Femenino del Cele !!!.

Bàsquet:

¡ Este domingo comienza el Federativo Masculino de Infantiles en Elortondo !.

San Martìn participa del torneo Federativo Masculino de Infantiles y la Primer Fase es en Elortondo.

Domingo 10 de Mayo.

09:30 horas: ATLÈTICO ELORTONDO vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ

14:30 horas: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. SAN TELMO DE FUNES

18:30 horas: ATLÈTICO ELORTONDO vs. SAN TELMO DE FUNES

Cancha de Atlètico Elortondo.

Lugar: Elortondo.

Los Infantiles Masculino de San Martìn tambièn presente en el Federativo !!!.

Fùtbol: Liga Bellvillense: Torneo Apertura. 11 Fecha.

Domingo 10 de Mayo:

SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÀREZ

Cuarta Divisiòn: 14:00 horas.

Primera Divisiòn: 16:00 horas.