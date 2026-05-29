Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Actividad para el fin de semana.
Bàsquet: Cañadense.
CAMPAÑA DE CARCARAÑA vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Viernes 29 de Mayo.
Cancha de Campaña de Carcaraña.
Hora: 21:30.
Fùtbol Femenino: Fecha 10.Liga Bellvillense.
SARMIENTO DE LEONES vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Viernes 29 de Mayo.
Cancha de Noetinger.
Hora: 21:30.
Nataciòn:
¡ Open de Nataciòn !.
Nivel Promocional y Federados Nacionales.
Sàbado 30 de Mayo Complejo El Norte Rìo Segundo.
Bàsquet Formativas:
CLUB ATLÈTICO SAN GENARO vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Sàbado 30 de Mayo.
Cancha de Atlètico San Genaro.
Desde las 11.00 horas.
Fùtbol Infantil: Fecha 10.Liga Bellvillense.
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÀREZ vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Sàbado 30 de Mayo.
Cancha de Tiro Federal.
A partir de las 12.00 horas.
Fùtbol Senior: Fecha 10.Liga Bellvillense.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. LEONES
Sàbado 30 de Mayo.
Cancha de Villa Argentina.
Hora: 16:40.
Bàsquet Femenino:
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ
Domingo 31 de Mayo
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
Fùtbol Mayor: Fecha 14.Liga Bellvillense. Categorìa B.
Domingo 31 de Mayo.
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÀREZ vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Cancha de Villa Argentina.
14:00 horas Cuarta Divisiòn.
16:00 horas Primera Divisiòn.