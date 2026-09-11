Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Actividad para el fin de semana.
Básquet: Fecha 7 Asociación Cañadense. Primera División.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. PROVINCIAL DE SALTO GRANDE
Viernes 11 de Septiembre.
Hora: 21:30.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
Fútbol Femenino: Fecha 3.
CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 11 de Septiembre.
Cancha de Centro Deportivo Roca.
Hora: 20:45.
Gimnasia Artística:
¡ Clínica de Perfeccionamiento !.
Sábado 12 de Septiembre.
Salón 2 Club San Martín.
Desde las 10:30 horas.
Fútbol Infantil: Fecha 7.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
Sábado 12 de Septiembre.
Complejo Rodolfo Depetris.
A partir de las 12:00 horas.
Golf: ¡ Fecha 1 Ranking Regional Zonal Este !.
Sábado 13 de Septiembre.
San Martín Golf Club.
Fútbol Senior: Fecha 4.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. PROGRESO DE NOETINGER
Sábado 12 de Septiembre.
Club Villa Argentina.
Hora: 15:45.
Patín: ¡ Juegos Deportivos del Sudeste !.
Sábado 12 de Septiembre.
Club Leones.
A las 19:30 horas.
Fútbol Mayor: 7 Fecha del Torneo Clausura.
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Domingo 13 de Septiembre.
Cancha de la Villa Argentina.
Cuarta División: 14:00 horas.
Primera División: 16:00 horas.
Taekwondo:
¡ Campus Nacional ULP !.
Viernes 11, Sábado 12 y Domingo 13 de Septiembre.
Lugar: Universidad de la Punta, San Luis.
Básquet: Liga Federal U 21.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ, BOLÍVAR DE VILLA CARLOS PAZ, OBERÁ DE MISIONES y REGATAS DE CORRIENTES.
Cancha de Bolívar de Villa Carlos Paz.