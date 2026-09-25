Agenda Albiceleste del Club San Martìn:
Bàsquet: Fecha 10. Asociaciòn Cañadense. Primera Divisiòn.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. DEPORTIVO NORTE DE ARMSTRONG
Viernes 25 de Septiembre.
Hora: 21:30 horas.
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
Lugar: Marcos Juàrez.
Fùtbol Femenino: Fecha 5.
CENTRAL DE BELL VILLE vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Viernes 25 de Septiembre.
Cancha de San Martìn de Monte Buey.
Hora: 22:15.
Fùtbol Infantil: Fecha 8.
BELL DE BELL VILLE vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Sàbado 26 de Septiembre.
Cancha de Bell de Bell Ville.
A partir de las 11:00 horas.
Bàsquet: Formativas.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. CLUB ATLÈTICO SAN GENARO
Sàbado 26 de Septiembre.
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
U 9: 11.00 hora U 11: 12:00 hora U 13: 13:00 U 15: 14:30 U 17: 16:00 U 21: 17:30.
Gimnasia Artìstica:
¡ Provincial de Còrdoba !.
Sàbado 26 de Septiembre.
Lugar: Sport Club Bochas Colonia Caroya.
Fùtbol Senior: Fecha 7.
ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Sàbado 26 de Septiembre.
Cancha de Leones.
Hora: 15:45.
Bàsquet Femenino:
TENIS CLUB CORREA vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Domingo 27 de Septiembre.
Cancha de Tenis Correa.
A las 11:00 horas.
Bàsquet Femenino:
CLUB SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Domingo 27 de Septiembre.
Cancha de Sportivo Rivadavia.
A las 16:00 horas.
Tenis:
¡ Torneo Nacional !.
A partir del Lunes 28 de Septiembre.
Lugar: Salta.
Fùtbol Femenino Infantil:
¡ Torneo Sabalito !.
Sàbado 26 de Septiembre.
Lugar: San Carlos Centro, Santa Fe.
Tenis:
¡ Torneo Zonal de Menores !.
Sàbado 26 y Domingo 27 de Septiembre.
Cancha de Central de Bell Ville.
Tiro con Arco:
¡ Torneo Centro Repùblica !.
Domingo 27 de Septiembre.
Lugar: Tiro Federal Còrdoba.
Fùtbol Mayor:
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ.
Fecha 10 Libre.