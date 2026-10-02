Actividad Albiceleste del Club San Martín:
Básquet: Fecha 11 de la Asociación Cañadense. Primera División.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. CLUB SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO
Viernes 02 de Octubre.
Hora: 21:30.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
Lugar: Marcos Juárez.
Fútbol Femenino: Fecha 6 Liga Bellvillense.
SARMIENTO DE LEONES vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 02 de Octubre.
Cancha de Complejo Deportivo de Justiniano Posse.
Hora: 20:45.
Fútbol Seniors: Fecha 7.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 03 de Octubre.
Cancha de Villa Argentina.
Hora: 15:45.
Golf: ¡ Perro Tour !.
2 Fecha.
Sábado 03 de Octubre.
San Martín Golf Club.
Natación: ¡ Torneo Natación !.
Sábado 03 de Octubre.
Club Sarmiento de Leones.
Desde las 09:30 horas.
Básquet Formativas:
Club Sportivo Rivadavia de San Genaro vs. San Martín de Marcos Juárez
Sábado 03 de Octubre.
Cancha Sportivo Rivadavia de San Genaro.
Desde las 10:00 horas.
Aguagym:
¡ Encuentro Retro 80/90 !.
Sábado 03 de Octubre.
Club San Martín.
A partir de las 15:00 horas.
Festival de Patín:
Lugar: General Roca.
Domingo 04 de Octubre.
Centro Deportivo Roca.
Básquet Femenino:
SARMIENTO DE CAÑADA DE GÓMEZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Domingo 04 de Octubre.
Lugar: Sarmiento de Cañada de Gómez.
U 13: 11:00 horas.
U 17: 12:30 horas.
Fútbol Mayor: Fecha 11.
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Domingo 04 de Octubre.
Cancha de Tiro Federal.
Cuarta División: 14:00 horas.
Primera División: 16:00 horas.
Natación Máster:
Domingo 04 de Octubre.
Lugar: Palermo Buenos Aires.
A las 06:00 horas.
Fútbol Infantil:
Fecha Libre.