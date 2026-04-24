Agenda del Club Atlético Municipal:
Hockey Fecha 7 Línea C.
La Línea C viaja para disputar una nueva jornada condición de visitantes !.
vs. Old Resian «B» vs. CAM
Horarios:
Sub 12: 09:30 horas
Sub 14: 10:30 horas
Sub 16: 12:00 horas
Sub 19: 13:30 horas
Reserva: 15:00 horas
Primera: 16:30 horas
Agenda de Rugby-Juveniles:
Este fin de semana, nuestras juveniles vuelven a la cancha.
Torneo Desarrollo Juvenil M 1 y M 2 Fecha 1
Sábado 25 de Abril
10:00 horas
Lugar: Club Atlético Municipal
Fecha 4 Menores de 17 Torneo U. R. R.
vs. Jockey Club B
Domingo 26 de Abril
11:30 horas
Lugar: Club Atlético Municipal.
Primera: Fecha Libre.