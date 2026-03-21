Hockey del Club Atlètico Municipal:

Agenda del Fin de Semana:

Se viene una nueva jornada de Hockey.

Línea C Fecha 3 Locales.

Cronograma de Partidos:

10:30 horas Sub 14.

12;00 horas Sub 16.

13:30 horas Sub 19.

15:00 horas Reserva.

16:30 horas Primera.

Hockey Recreativo: Visitante.

Domingo 12:00 horas.

vs. Almafuerte de Inriville en Ballesteros.

Por la segunda Fecha de la Asociación de Hockey del Litoral Línea C el CAM jugó en Rosario ante Provincial B.

En Primera: 1 a 1.

En Reserva: derrota 2 a 1.

En Sub 19: derrota 5 a 0.

En Sub 16 derrota 5 a 1.

En Sub 14 derrota 5 a 0.