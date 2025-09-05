Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Viernes 5 de Septiembre:
Básquet Mayor 8 Fecha del Clausura, visitantes vs. Adeo de Cañada de Gómez Liga Cañadense Hora: 21:00.
Fútbol Femenino: Visitantes vs. Sarmiento de Leones
en cancha de San Martín. Liga Bellvillense.
Vóley Femenino: Locales vs. Sporting de Corral de Bustos Liga AVSEC.
Judo: Copa Kodokan en Capitán Bermúdez, Santa Fe.
Sábado 6 de Septiembre:
Fútbol Infantil: Visitantes vs. Firpo de San Marcos Sud Fecha reprogramada Liga Bellvillense.
Fútbol Senior: Visitantes vs. San Martín de Marcos Juárez en cancha de Villa Argentina Liga Bellvillense.
Básquet Formativo: Liga Federal U 13 en el Club Centenario de Venado Tuerto.
Básquet Formativo: Locales vs. Cremería de Carcaraña Asociación Cañadense.
Judo: Copa Kodokan en Capitán Bermúdez, Santa Fe.
Domingo 7 de Septiembre:
Gimnasia Artística Provincial de la Federación en Sporting Club de Corral de Bustos.
Fútbol Mayor: 5 Fecha del Clausura Visitantes vs. Matienzo de Monte Buey Liga Bellvillense.