Agenda Roja del Club Argentino:

Actividad para el fin de semana.

Viernes 19 de Septiembre:

Fútbol Femenino: Locales vs. San Martín Liga Bellvillense. Fecha 4.

Hora: 20:00.

Fútbol Senior: Visitantes vs. Centro Deportivo Roca en Cancha de Leones Liga Bellvillense.

Sábado 20 de Septiembre:

Fútbol Infantil: Visitantes vs. Luro y 30 de Junio de Cintra. Liga Bellvillense.

Domingo 21 de Septiembre:

Fútbol Mayor: Visitantes vs. Luro y 30 de Junio de Cintra. Liga Bellvillense. Fecha 7 del Clausura.

Cuarta División: 14:30 horas.

Primera División: 16:30 horas.

Maxivóley: Encuentro en Progreso de Noetinger.