Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Jueves 25 de Septiembre:
Vóley Mayor: Octavos de Final.
Locales vs. Complejo de Justiniano Posse. Liga AVSEC.
Viernes 26 de Septiembre:
Natación: Torneo Chau Frío 2025.
Nivel Federados, Promocionales y Nacionales.
Pileta Estadio Kempes Córdoba.
Federación Cordobesa de Natación.
Fútbol Senior: vs. Progreso de Noetinger
En cancha de San Martín de Marcos Juárez. Liga Bellvillense.
Fútbol Femenino: Visitantes vs. Centro Deportivo Roca
Liga Bellvillense.
Sábado 27 de Septiembre:
Básquet Formativo: Visitantes vs. Sarmiento de Cañada de Gómez. Liga Cañadense.
Vóley Formativo: Gran Prix General Sub 14 y Sub 18.
En nuestras instalaciones Liga AVSEC.
Tenis Formativo: Liga Provincial de la Federación Cordobesa de Tenis Torneo Zonal. En nuestras instalaciones.
Golf: Torneo Rojo vs. Blanco.
Domingo 28 de Septiembre:
Vóley Formativo: Gran Prix Parcial Sub 11 y Sub 13 en Monte Buey Liga AVSEC.
Fútbol Mayor: Locales vs. Complejo de Justiniano Posse. Liga Bellvillense.
Básquet: Torneo 3 x 3.
Gimnasia Artística: 4 Torneo Liga Asusega en Club Unión Central de Villa María.
Tenis Formativo: Liga Provincial de la Federación Cordobesa de Tenis(categorías Promocionales).
En nuestras instalaciones.
Patín Competencia: Comienzo del Nacional Roberto Rodríguez(San Luis).
Golf: Torneo Rojo vs. Blanco.