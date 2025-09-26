Agenda Roja del Club Argentino:

Actividad para el fin de semana.

Jueves 25 de Septiembre:

Vóley Mayor: Octavos de Final.

Locales vs. Complejo de Justiniano Posse. Liga AVSEC.

Viernes 26 de Septiembre:

Natación: Torneo Chau Frío 2025.

Nivel Federados, Promocionales y Nacionales.

Pileta Estadio Kempes Córdoba.

Federación Cordobesa de Natación.

Fútbol Senior: vs. Progreso de Noetinger

En cancha de San Martín de Marcos Juárez. Liga Bellvillense.

Fútbol Femenino: Visitantes vs. Centro Deportivo Roca

Liga Bellvillense.

Sábado 27 de Septiembre:

Básquet Formativo: Visitantes vs. Sarmiento de Cañada de Gómez. Liga Cañadense.

Vóley Formativo: Gran Prix General Sub 14 y Sub 18.

En nuestras instalaciones Liga AVSEC.

Tenis Formativo: Liga Provincial de la Federación Cordobesa de Tenis Torneo Zonal. En nuestras instalaciones.

Golf: Torneo Rojo vs. Blanco.

Domingo 28 de Septiembre:

Vóley Formativo: Gran Prix Parcial Sub 11 y Sub 13 en Monte Buey Liga AVSEC.

Fútbol Mayor: Locales vs. Complejo de Justiniano Posse. Liga Bellvillense.

Básquet: Torneo 3 x 3.

Gimnasia Artística: 4 Torneo Liga Asusega en Club Unión Central de Villa María.

Tenis Formativo: Liga Provincial de la Federación Cordobesa de Tenis(categorías Promocionales).

En nuestras instalaciones.

Patín Competencia: Comienzo del Nacional Roberto Rodríguez(San Luis).

