Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Viernes 24 de Octubre:
Básquet Mayor:
Reclasificación Locales vs. Sarmiento de Cañada de Gómez Asociación Cañadense 21:30 horas. Juego Uno.
Fútbol Mayor: 2 Fecha Locales vs. Sarmiento de Pueblo Italiano Torneo Regional Federal Amateur.
Hora: 21:00.
Sábado 25 de Octubre:
Básquet Formativo: Locales vs. San Martín de Marcos Juárez Asociación Cañadense.
Fútbol Infantil: Visitantes vs. Unión de Morrison Liga Bellvillense.
Vóley Formativo: Gran Prix Sub 13 y Sub 18 en Corral de Bustos Liga AVSEC.
Golf: Copa Vespasiani: Modalidad Medal Play.
Domingo 26 de Octubre:
Básquet Day 20:30 horas.