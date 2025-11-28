Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Viernes 28 de Noviembre:
Ritmos: Festival de cierre de año Arty Danza bajo las estrellas.
Fútbol Infantil: Cuartos de Final.
2011 Copa de Oro vs. A. Leones
2013 Copa de Oro vs. Bell de Bell Ville
En cancha de Leones.
Sábado 29 de Noviembre.
Taekwondo: Encuentro en el SUM(Adolfo Porta).
Básquet Formativo: Cuadrangular Final vs. Tenis Correa, Norte de Armstrong y Sarmiento de Cañada de Gómez Asociación Cañadense
Vóley Formativo: Finales Sub 16 en Club Matienzo de Monte Buey Liga AVSEC.
Fútbol Senior: Cuartos de Final, visitantes vs. River Plate de Bell Ville Liga Bellvillense.
Domingo 30 de Noviembre.
Fútbol Mayor: Partido de Ida, Locales vs. Nueve de Julio de Morteros Torneo Regional Federal Amateur.
Hora: 19:30.
Tela y Lira: Muestra de fin de año.
Vóley Formativo: Finales Sub 13 en Villa María Liga AVSEC.
Judo: Exhibición en el anfiteatro Municipal.