Agenda Roja del Club Argentino:
Viernes 20 de Marzo:
Vóley Mayor: Primera Divisiòn Locales vs. Corralense Liga AVSEC.
Básquet Mayor: Visitantes vs. Cremería de Carcaraña Asociaciòn Cañadense 21:30 horas.
Fútbol Senior: vs. Centro Deportivo Roca en cancha de Progreso de Noetinger. Liga Bellvillense.
Sábado 21 de Marzo:
Fútbol Infantil: Locales vs. Bell de Bell Ville Liga Bellvillense.
Básquet Formativo: Locales vs. Sportivo Rivadavia de San Genaro Asociaciòn Cañadense.
Vóley Formativo: Grand Prix Sub 14 Sub 18 en Complejo Deportivo de Justiniano Posse. Liga AVSEC.
Golf: Torneo Hola.
Domingo 22 de Marzo:
Fútbol Mayor: Semifinal Partido de Vuelta, Visitantes vs. Lambert de Monte Maìz, Provincial de Clubes.
Hora: 20:00.
Básquet Mayor: Locales vs. Olimpia de Venado Tuerto Liga Federal 21:00 horas.
Vóley Formativo: Entrenamiento de selecciòn AVSEC Sudeste en nuestras instalaciones.
Lunes 23 de Marzo:
Vóley Formativo: amistoso Locales vs. Almafuerte de Las Rosas Sub 13/14/16.