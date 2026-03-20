Agenda Roja del Club Argentino:

Viernes 20 de Marzo:

Vóley Mayor: Primera Divisiòn Locales vs. Corralense Liga AVSEC.

Básquet Mayor: Visitantes vs. Cremería de Carcaraña Asociaciòn Cañadense 21:30 horas.

Fútbol Senior: vs. Centro Deportivo Roca en cancha de Progreso de Noetinger. Liga Bellvillense.

Sábado 21 de Marzo:

Fútbol Infantil: Locales vs. Bell de Bell Ville Liga Bellvillense.

Básquet Formativo: Locales vs. Sportivo Rivadavia de San Genaro Asociaciòn Cañadense.

Vóley Formativo: Grand Prix Sub 14 Sub 18 en Complejo Deportivo de Justiniano Posse. Liga AVSEC.

Golf: Torneo Hola.

Domingo 22 de Marzo:

Fútbol Mayor: Semifinal Partido de Vuelta, Visitantes vs. Lambert de Monte Maìz, Provincial de Clubes.

Hora: 20:00.

Básquet Mayor: Locales vs. Olimpia de Venado Tuerto Liga Federal 21:00 horas.

Vóley Formativo: Entrenamiento de selecciòn AVSEC Sudeste en nuestras instalaciones.

Lunes 23 de Marzo:

Vóley Formativo: amistoso Locales vs. Almafuerte de Las Rosas Sub 13/14/16.