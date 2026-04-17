Agenda Roja del Club Argentino:
Actividad para el fin de semana.
Viernes 17:
Vóley:
1 ra División Local vs. Matienzo 21:00 horas.
Golf:
Copa Maíz.
Sábado 18:
Vóley;
Grand Prix Sub 12 y Sub 16 Local.
Básquet Formativo:
Local vs. Prov. de Salto Grande
Fútbol Seniors:
vs. Villa Argentina
Cancha del Centro Deportivo Roca.
Fútbol Infantil:
vs. San Carlos de Noetinger Visitante.
Golf:
Copa Maíz.
Domingo 19:
Vóley:
Encuentro de Mini Vóley en Corral de Bustos.
Vóley:
Triangular Sub 16 y Sub 18 Local.
Tenis:
Liga del Sudeste en Leones.
Fútbol Mayor:
vs. Defensores de San Antonio de Litín(Visitante).
Cuarta División: 12:00 horas.
Primera División: 14:00 horas.